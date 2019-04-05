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Ердоган звинуватив США і ЄС у втручанні у внутрішні справи Туреччини

Новини » Політика    05.04.2019 - 21:37
Ердоган звинуватив США і ЄС у втручанні у внутрішні справи Туреччини
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

За словами Ердогана, США і Європа повинні "знати своє місце"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що США і ЄС намагаються втрутитись в справи його країни після їх реакції на результати місцевих виборів в Туреччині. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

За словами Ердогана, США і Європа повинні "знати своє місце".

"Америка і Європа втручаються у внутрішні справи Туреччини. Туреччина дала урок демократії всьому світу", - сказав він.

Як повідомляється, партія Ердогана за підсумками муніципальних виборів втратила владу в Анкарі. Лідером став Мансур Яваш - голова Республіканської народної партії (РНП). Це сталося вперше за 25 років.

Повідомляється, що він набрав 50,9% голосів виборців, з невеликим відривом обійшовши кандидата від правлячої "Партії справедливості і розвитку (ПСР) Мехмета Озхасеки, який отримав 47,06% голосів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його консервативна Партія справедливості і розвитку (ПСР) у неділю, 31 березня, здобула перемогу на муніципальних виборах в країні. Правлячий альянс в цілому взяв 52,1% підтримки, а опозиційний альянс - 37,2%.

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