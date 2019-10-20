Эрдоган обсудит с Путиным размещение сил Асада на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить размещение сирийских правительственных сил в "зоне безопасности" на севере Сирии во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом он заявил в субботу, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Президент Турции подчеркнул, что Анкара "реализует собственные планы", если ему не удастся о чем-либо договориться с Путиным.

Ранее власти Турции после переговоров с США в четверг, 17 октября, согласились сделать пятидневную паузу в военном наступлении на северо-востоке Сирии, чтобы курдские боевики вышли из "зоны безопасности".

Переговоры Путина с Эрдоганом о дальнейших действиях в регионе состоятся на следующей неделе в Сочи.

Эрдоган также пообещал "свернуть голову" курдам на севере Сирии, если они не выйдут из "зоны безопасности" в течение 120 часов.

Напомним, правительство Турции обвинило формирования курдов в нарушении договоренности о прекращении огня в северной части Сирии. В Турции утверждают, что курдские формирования в течение полутора суток совершили 14 нападений, в том числе 12 - с территории пограничного города Рас аль-Ай с применением легких, и тяжелых вооружений, в том числе ракет.

Курды, в свою очередь, обвинили Турцию в авиарейдах и артобстрелах в нарушение договоренностей.