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Ердоган обговорив з главою Єврокомісії перспективи членства Туреччини в ЄС

Фото: турецький президент Реджип Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили перспективи членства Туреччини в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Нагадаємо, нещодавно турецький президент провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили ситуацію навколо Каховської гідроелектростанції.

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