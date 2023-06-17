Ердоган обговорив з главою Єврокомісії перспективи членства Туреччини в ЄС

Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили перспективи членства Туреччини в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
Нагадаємо, нещодавно турецький президент провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони, зокрема, обговорили ситуацію навколо Каховської гідроелектростанції.
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