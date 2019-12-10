Эрдоган: Нобелевская академия награждает за нарушение прав человека

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Президент Турции назвал вручение премии Гандке, премией за нарушение прав человека

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал Нобелевскую академию за вручение премии по литературе Питеру Гандке. Об этом сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, вручение премии Гандке, которого в Турции критикуют за преуменьшение военных преступлений сербскими военными в Боснии, Хорватии и Косово, можно сравнить с вручением премии за нарушение прав человека.

"Вручение Нобелевской премии по литературе расисту, который отрицает геноцид в Боснии и защищает военных преступников, 10 декабря, в День прав человека, не будет иметь никакого другого значения, кроме как награда за нарушения прав человека", - сказал Эрдоган.

Ранее РБК-Украина писало, что вручение премии Гандке стало причиной бойкотирования церемонии вручения Нобелевской премии со стороны Турции, Албании и Косово. Гандке обвиняют в поддержке покойного сербского авторитарного президента Слободана Милошевича, которого Гаагский трибунал обвинял в этнических чистках и военных преступлениях в Косово, Албании и Хорватии после распада Югославии в 1990 году. В своих произведениях Гандке преуменьшал военные преступления, совершенные сербскими военными.

Также сообщалось, что 10 декабря пройдет церемония награждения Нобелевской премии. Лауреатом премии мира в 2019 году стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.