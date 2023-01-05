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Ердоган назвав теми майбутніх переговорів із Зеленським

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Анкара, Четвер 05 січня 2023 15:39
Ердоган назвав теми майбутніх переговорів із Зеленським Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 5 січня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори двох лідерів відбудуться після розмови Ердогана із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

"Обговоримо з Зеленським підсумки бесіди з президентом Росії Володимиром Путіним та шляхи пом'якшення відносин РФ та України. Торкнемося теми "зернового коридору", експорту аміаку, добрив", - заявив турецький лідер на засіданні глав представництв правлячої Партії справедливості та розвитку в провінціях Туреччини.

При цьому він наголосив, що Туреччина націлена на просування діалогу Росії та України.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган зателефонував Путіну. Під час розмови вони обговорили Україну, Сирію та двосторонні відносини.

Крім того, Ердоган після переговорів з російським диктатором заявив, що Туреччина готова переробляти російське зерно на борошно для нібито постачання африканських країн.

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