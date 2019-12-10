Эрдоган назвал Путина и Трампа лидерами, которыми он больше всех восхищается

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Stringer/Getty Images)

По его словам, он ценит в президентах США и России открытость

Во вторник, 10 декабря, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина лидерами, которые его восхищают больше всех остальных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на American Independent.

Эрдоган похвалил Трампа, заявив, что он открытый лидер, который "говорит, что у него на уме".

"Нравится вам это или нет, мистер Трамп - это важное имя. У него нет скрытой повестки дня. Он говорит мне вещи ясно и открыто, а я говорю ему вещи очень открыто", - сказал президент Турции.

Эрдоган также охарактеризовал Путина как "не имеющего скрытой повестки дня", который был откровенным и открытым по отношению к Турции, добавив, что он верит, что он и российский лидер смогут установить мир в Сирии.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что ЕС не примет Турцию в свой состав из-за религии. По его словам, в ЕС отказывают из-за большого населения Турции для принятия в Евросоюз, но на самом деле причина в религии.

Также РБК-Украина писало, Эрдоган заявил, что соглашения и с Россией, и с Соединенными Штатами Америки не принесли должных результатов в Сирии.

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