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Ердоган назвав Путіна і Трампа лідерами, якими він найбільше захоплюється

Новини » В світі     10.12.2019 - 21:23
Ердоган назвав Путіна і Трампа лідерами, якими він найбільше захоплюється
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Stringer/Getty Images)

За його словами, він цінує в президентах США та Росії відкритість

У вівторок, 10 грудня, президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав президента США Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна лідерами, які його захоплюють більше всіх інших. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на American Independent.

Ердоган похвалив Трампа, заявивши, що він відкритий лідер, який "говорить, що у нього на умі".

"Подобається вам це чи ні, містер Трамп - це важливе ім'я. У нього немає прихованого порядку денного. Він каже мені речі ясно і відкрито, а я кажу йому речі дуже відкрито", - сказав президент Туреччини.

Ердоган також схарактеризував Путіна як людину, яка "не має прихованого порядку денного", який був відвертим і відкритим щодо Туреччини, додавши, що він вірить, що він і російський лідер зможуть встановити мир у Сирії.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що ЄС не прийме Туреччину у свій склад через релігію. За його словами, в ЄС відмовляють через велику населення Туреччини для прийняття в Євросоюз, але насправді причина в релігії.

Також РБК-Україна писало, Ердоган заявив, що угоди і з Росією, і з Сполученими Штатами Америки не дали належних результатів в Сирії.

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Новини України Володимир ПутінДональд ТрампРеджеп Тайіп Ердоган
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