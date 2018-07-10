Эрдоган назначил зятя министром финансов Турции

Ранее Албайрак возглавлял Министерство энергетики и природных ресурсов

В день своей инавгурации, 9 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил назначения в Кабмин, в частности назначив министром финансов своего зятя Берата Албайрака. Об этом сообщает AFP.

Агентство отмечает, что ранее Албайрак возглавлял Министерство энергетики и природных ресурсов.

Всего в новое правительство вошли 16 министров (на 10 меньше, чем в предыдущем составе).

Первым вице-президентом назначен Фуат Октай, бывший советник экс-премьера Бинали Йылдырыма, министром обороны - бывший начальник Генштаба Турции Хулуси Акар.

Главой МИД останется Мевлют Чавушоглу.

В соответствии с изменениями в конституцию Турции, в стране упразднен пост премьер-министра, а правительство теперь будет возглавлять президент.

Напомним, 9 июля после присяги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в парламенте Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику.