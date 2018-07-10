Ердоган призначив зятя міністром фінансів Туреччини

Раніше Албайрак очолював Міністерство енергетики та природних ресурсів

У день своєї інавгурації, 9 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив призначення в Кабмін, зокрема призначивши міністром фінансів свого зятя Берата Албайрака. Про це повідомляє AFP.

Агентство відзначає, що раніше Албайрак очолював Міністерство енергетики і природних ресурсів.

Загалом у новий уряд увійшли 16 міністрів (на 10 менше, ніж у попередньому складі).

Першим віце-президентом призначений Фуат Октай, колишній радник екс-прем'єра Біналі Йилдирима, міністром оборони - колишній начальник Генштабу Туреччини Хулусі Акар.

Головою МЗС залишиться Мевлют Чавушоглу.

Відповідно до змін до конституції Туреччини, в країні скасовано посаду прем'єр-міністра, а уряд тепер очолюватиме президент.

Нагадаємо, 9 липня після присяги президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в парламенті Туреччина офіційно змінила форму правління з парламентської на президентську республіку.