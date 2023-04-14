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Ердоган може намагатися продовжити "зернову угоду" перед виборами, - експерт

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 14 квітня 2023 12:36
Ердоган може намагатися продовжити "зернову угоду" перед виборами, - експерт Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Юрченко

Реджеп Тайїп Ердоган, ймовірно, намагатиметься використати "зернову угоду" у своїх інтересах перед другим туром президентських вборів у Туреччині.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі.

Він зазначив, що лідери авторитарних східних держав зазвичай намагаються компенсувати провали в економіці чи інфляцію геополітичними здобутками.

Президент Туреччини займається цим вже тривалий час. Політолог нагадав, що у 2020 році Ердоган підтримав Азербайджан у другій Карабаській війні, а зараз це "зернова угода" для експорту продовольства України.

За оцінками політолога, Ердоган може просувати питання продовження дії "зернового коридору" перед другим туром президентських виборів у Туреччині.

"До речі, за версії російської сторони, її продовжили лише на 60 днів, тобто до 18 травня. І от вам другий тур (перший тур 14 травня, - ред.). Мені здається, що якщо вона закінчиться напередодні другого туру, то все буде накручуватися - продовольча криза, глобальний голод, подолання, і саме тоді він може переконати Путіна продовжити угоду. Це може бути додатковим фактором", - зазначив Максим Ялі.

Нагадаємо, прокурдська партія Туреччини відмовилася висувати кандидата в президента, чим знизила шанси Ердогана зберегти владу.

За даними соцопитувань у Туреччині, коаліція Ердогана на парламентських виборах може не отримати більшість.

Детальніше про майбутні вибори в Туреччині читайте в матеріалі РБК-Україна "Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні".

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