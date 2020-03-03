Эрдоган и Меркель обговорили распределение ответственности за беженцев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор обсудили проблему беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуацию в Идлибе и проблему беженцев.

Эрдоган заявил, что необходимо соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев.

Отметим, что по данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона сирийских беженцев. За последнее время эти цифры выросли на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев. По словам Эрдогана, сейчас в Европу направились сотни тисяч беженцев, но это число значительно увеличится.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение Эрдогана об открытии турецкой границы для беженцев в направлении Европейского союза.

Ранее сообщалось, что уже более 47 тысяч мигрантов пересекли границы Турции с ЕС после того, как Анкара решила их открыть для беженцев из Сирии. Мигранты пытаются попасть в Евросоюз через приграничную с Грецией и Болгарией провинцию Эдирне.