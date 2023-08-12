Ердоган і Путін можуть провести зустріч наприкінці серпня чи на початку вересня, - ЗМІ

За даними видання, турецький президент очікує на візит Путіна до Туреччини, проте джерела не виключають поїздки Ердогана до Росії.

При цьому точної дати зустрічі двох лідерів не називають. Імовірно, вона відбудеться наприкінці серпня або на початку вересня.

Зустріч Ердогана та Путіна

Президент Туреччини Ердоган планує зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним до кінця серпня. На порядку денному буде питання поновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

Про те, що Путін приїде до Анкари, було обговорено під час телефонних переговорів 2 серпня.

При цьому турецькі ЗМІ не відкидали, що Путін може відвідати Туреччину наприкінці серпня.

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