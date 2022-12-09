Ердоган хоче запропонувати постачати туркменський газ до Європи в обхід РФ, - Bloomberg

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган під час переговорів зі своїми колегами з Туркменістану та Азербайджану хоче запропонувати організувати постачання туркменського газу через Туреччину до Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
Ідея полягає в тому, щоб транспортувати газ на судах до Азербайджану, а потім закачувати його в ланцюжок трубопроводів Південного газового коридору, який з'єднує Азербайджан із Європою через Грузію та Туреччину, заявили офіційні особи на умовах анонімності.
Зазначається, що обговорення альтернативних маршрутів туркменського газу в обхід Росії велися й раніше, але без особливих успіхів. Але російське вторгнення в Україну та
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Узбекистану Жорабек Мірзамахмудов виступив із різкою критикою російської пропозиції про "газовий союз" за участю центральноазіатської країни, заявивши, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які поставлять під загрозу його національні інтереси.
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