Эрдоган хочет предложить поставлять туркменский газ в Европу в обход РФ, - Bloomberg

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров со своими коллегами из Туркменистана и Азербайджана хочет предложить организовать поставки туркменского газа через Турцию в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Идея заключается в том, чтобы транспортировать газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющую Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию, заявили официальные лица на условиях анонимности.
Отмечается, что обсуждения альтернативных маршрутов туркменского газа в обход России велись и раньше, но без особого успеха. Но российское вторжение в Украину и
Напомним, ранее министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов выступил с резкой критикой российского предложения о "газовом союзе" с участием центральноазиатской страны, заявив, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.
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