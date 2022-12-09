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Эрдоган хочет предложить поставлять туркменский газ в Европу в обход РФ, - Bloomberg

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров со своими коллегами из Туркменистана и Азербайджана хочет предложить организовать поставки туркменского газа через Турцию в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Идея заключается в том, чтобы транспортировать газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющую Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию, заявили официальные лица на условиях анонимности.

Отмечается, что обсуждения альтернативных маршрутов туркменского газа в обход России велись и раньше, но без особого успеха. Но российское вторжение в Украину и

Напомним, ранее министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов выступил с резкой критикой российского предложения о "газовом союзе" с участием центральноазиатской страны, заявив, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.

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