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Эрдоган хочет предложить поставлять туркменский газ в Европу в обход РФ, - Bloomberg

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Анкара, Пятница 09 декабря 2022 14:51
Эрдоган хочет предложить поставлять туркменский газ в Европу в обход РФ, - Bloomberg Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров со своими коллегами из Туркменистана и Азербайджана хочет предложить организовать поставки туркменского газа через Турцию в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Идея заключается в том, чтобы транспортировать газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющую Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию, заявили официальные лица на условиях анонимности.

Отмечается, что обсуждения альтернативных маршрутов туркменского газа в обход России велись и раньше, но без особого успеха. Но российское вторжение в Украину и волновой эффект на энергетических рынках возродили многие идеи о маршрутах транспортировки энергоносителей, которые ранее считались маловероятными.

Согласно статистическому обзору, Туркменистан поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальная часть потребляется внутри страны и доставляется в Россию. По данным аналитиков, доказанные запасы газа Туркменистана составляют почти треть от российских - 13,6 трлн кубометров на конец 2020 года.

Напомним, ранее министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов выступил с резкой критикой российского предложения о "газовом союзе" с участием центральноазиатской страны, заявив, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.

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