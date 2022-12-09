Эрдоган хочет предложить поставлять туркменский газ в Европу в обход РФ, - Bloomberg
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров со своими коллегами из Туркменистана и Азербайджана хочет предложить организовать поставки туркменского газа через Турцию в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Идея заключается в том, чтобы транспортировать газ на судах в Азербайджан, а затем закачивать его в цепочку трубопроводов Южного газового коридора, соединяющую Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию, заявили официальные лица на условиях анонимности.
Отмечается, что обсуждения альтернативных маршрутов туркменского газа в обход России велись и раньше, но без особого успеха. Но российское вторжение в Украину и волновой эффект на энергетических рынках возродили многие идеи о маршрутах транспортировки энергоносителей, которые ранее считались маловероятными.
Согласно статистическому обзору, Туркменистан поставляет почти треть добываемого газа в Китай, а остальная часть потребляется внутри страны и доставляется в Россию. По данным аналитиков, доказанные запасы газа Туркменистана составляют почти треть от российских - 13,6 трлн кубометров на конец 2020 года.
Напомним, ранее министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов выступил с резкой критикой российского предложения о "газовом союзе" с участием центральноазиатской страны, заявив, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.
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