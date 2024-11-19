Ердоган хоче, щоб у НАТО "розглянули" зміну ядерної доктрини Росії
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Північноатлантичному альянсу необхідно "розглянути" зміну ядерної доктрини Росії.
Як повідомляє РБК-Україна , заяву глави турецької держави наводить Milliyet.
Ердоган зазначив, що війна із застосуванням ядерної зброї не може мати позитивного боку.
Президент також висловив сподівання, що вдасться якнайшвидше досягти припинення вогню між Україною та Росією та забезпечити мир, на який чекають усі країни.
Як вважає Ердоган, рішення Росії оновити свою ядерну доктрину - це нібито захід у відповідь на ставлення до неї самої.
"Цей крок Росії має бути розглянутий офіційними особами НАТО, цей крок має бути оцінений. Насамперед у Росії є можливість захистити себе, вона має заходи щодо захисту, вона має їх вжити. Так само і ми, як країна НАТО, повинні захищати себе та вживати заходів для свого захисту", - додав турецький лідер.
Ядерна доктрина РФ
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін після рішення США, Франції та Британії дозволити українські удари західними ракетами по території РФ затвердив зміни до ядерної доктрини РФ.
Вони передбачають суттєве зниження порога для застосування ядерної зброї.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, так глава Кремля вирішив показати, що він хоче продовжувати війну.
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