Эрдоган хочет, чтобы в НАТО "рассмотрели" изменение ядерной доктрины России

Эрдоган отметил, что война с применением ядерного оружия не может иметь положительной стороны.

Президент также выразил надежду, что удастся как можно скорее достигнуть прекращения огня между Украиной и Россией и обеспечить мир, которого ждут все страны.

Как считает Эрдоган, решение России обновить свою ядерную доктрину - это якобы мера в ответ на отношение к ней самой.

"Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО, этот шаг должен быть оценен. Прежде всего, у России есть возможность защитить себя, у нее есть меры по защите, она должна их принять. Точно так же и мы, как страна НАТО, должны защищать себя и принимать меры для своей защиты", - добавил турецкий лидер.