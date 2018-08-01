Эрдоган готов возобновить в Турции смертную казнь

Турецкий президент готов подписать решение о введение смертной казни в случае утверждения его парламентом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов утвердить решение о возобновлении смертной казни в стране в случае принятия его в турецким парламентом. Об этом он заявил во время похорон женщины и ребенка, погибших в результате теракта, передает Anadolu.

"Если решение будет утверждено парламентариями и направлено мне на подпись, то я без промедления подпишу его", - сказал Эрдоган.

В своей речи он подчеркнул, что террористы ответят за свои преступления.

Президент Турции прибыл в провинцию Сивас для участия в похоронах 25-летней турчанки Нурджан Каракаї и ее 11-месячного сына Мустафы Бедирхана Каракаи, погибших в результате теракта в провинции Хаккари.

По словам Эрдогана, гибель ребенка в результате теракта вновь продемонстрировала сущность террористов "Рабочей партии Курдистана" (PПК).

Напомним, 1 августа Министерство финансов США ввело санкции против двух турецких министров - главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля - из-за их роли в преследовании американского пастора Эндрю Брансона.