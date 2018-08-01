Ердоган готовий поновити в Туреччині смертну кару
Турецький президент готовий підписати рішення про запровадження смертної кари в разі затвердження його парламентом
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий ухвалити рішення про поновлення смертної кари в країні у разі ухвалення його турецьким парламентом. Про це він заявив під час похорону жінки і дитини, загиблих у результаті теракту, передає Anadolu.
"Якщо рішення буде затверджене парламентаріями та спрямоване мені на підпис, то я негайно підпишу його", - сказав Ердоган.
У своїй промові він підкреслив, що терористи відповідатимуть за свої злочини.
Президент Туреччини прибув у провінцію Сівас для участі в похороні 25-річної турчанки Нурджан Каракаї та її 11-місячного сина Мустафи Бедірхана Каракаї, загиблих у результаті теракту в провінції Хаккарі.
Зі слів Ердогана, загибель дитини в результаті теракту знову продемонструвала сутність терористів "Робочої партії Курдистану" (РПК).
Нагадаємо, 1 серпня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох турецьких міністрів - глави МВС Сулеймана Сойлу і керівника Мін'юсту Абдулхаміта Гюля - через їхню роль у переслідуванні американського пастора Ендрю Брансона.