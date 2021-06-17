Эрдоган допустил создание военной базы Турции в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность создания турецкой военной базы на территории Азербайджана . По его словам, это не противоречит подписанному накануне между двумя странами Шушинской декларации о союзнических отношения.

Об этом турецкий лидер заявил в интервью газете Hurriyet .

"Теперь это (создание турецкой военной базы в Азербайджане - ред.) не выходит за рамки Шушинской декларации. Здесь возможно дальнейшее развитие и расширение", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста об открытии военной базы Турции.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что на данный момент перед властями Азербайджана стоит задача обеспечить безопасность границы.

"Здесь особенно важны промежуточные встречи (президента Азербайджана - ред.) Ильхама Алиева с Владимиром Путиным (российским лидером - ред.), а также переговоры, которые проведем мы, могут развить этот вопрос по-другому", - добавил Эрдоган.