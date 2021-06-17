Эрдоган допустил создание военной базы Турции в Азербайджане
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность создания турецкой военной базы на территории Азербайджана. По его словам, это не противоречит подписанному накануне между двумя странами Шушинской декларации о союзнических отношения.
Об этом турецкий лидер заявил в интервью газете Hurriyet.
"Теперь это (создание турецкой военной базы в Азербайджане - ред.) не выходит за рамки Шушинской декларации. Здесь возможно дальнейшее развитие и расширение", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста об открытии военной базы Турции.
При этом турецкий лидер подчеркнул, что на данный момент перед властями Азербайджана стоит задача обеспечить безопасность границы.
"Здесь особенно важны промежуточные встречи (президента Азербайджана - ред.) Ильхама Алиева с Владимиром Путиным (российским лидером - ред.), а также переговоры, которые проведем мы, могут развить этот вопрос по-другому", - добавил Эрдоган.
Напомним, президент Турции находился с официальным визитом в Азербайджане 14-16 июня. Во время визита он провел переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и побывал в городе Шуша, который перешел под контроль Баку после боевых действий осенью 2020 года.
В ходе визита Эрдоган и Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. В документе говорится о регулярном проведении совместных заседаний Советов безопасности двух стран, а также координации действий вооруженных сил и оказании помощи друг другу в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитету.
Как сообщало РБК-Украина, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.
Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.