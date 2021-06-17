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Ердоган допустив створення військової бази Туреччини в Азербайджані

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Анкара, Четвер 17 червня 2021 14:55
Ердоган допустив створення військової бази Туреччини в Азербайджані Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допустив можливість створення турецької військової бази на території Азербайджану. За його словами, це не суперечить підписаному напередодні між двома країнами Шушинській декларації про союзницькі відносини.

Про це турецький лідер заявив в інтерв'ю газеті Hurriyet.

"Тепер це (створення турецької військової бази в Азербайджані -р ед.) не виходить за рамки Шушинської декларації. Тут можливий подальший розвиток і розширення", - сказав Ердоган, відповідаючи на запитання журналіста про відкриття військової бази Туреччини.

При цьому турецький лідер підкреслив, що на цей час перед владою Азербайджану стоїть завдання забезпечити безпеку кордону.

"Тут особливо важливі проміжні зустрічі (президента Азербайджану - ред.) Ільхама Алієва з Володимиром Путіним (російським лідером - ред.), а також переговори, які проведемо ми, можуть розвинути це питання по-іншому", - додав Ердоган.

Нагадаємо, президент Туреччини перебував з офіційним візитом в Азербайджані 14-16 червня. Під час візиту він провів переговори з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим і побував у місті Шуша, який перейшов під контроль Баку після бойових дій восени 2020 року.

В ході візиту Ердоган і Алієв підписали шушинську декларацію про союзницькі відносини. У документі йдеться про регулярне проведення спільних засідань рад безпеки двох країн, а також координацію дій збройних сил і надання допомоги один одному в разі виникнення загрози безпеці або суверенітету.

Як повідомляло РБК-Україна, після стрімкого наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні російських військових. Кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів.

Відзначимо, після війни за Нагірний Карабах між Баку і Єреваном загострилися відносини через демаркацію кордонів.

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Турция Азербайджан Реджеп Тайіп Ердоган
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