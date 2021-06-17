Ердоган допустив створення військової бази Туреччини в Азербайджані

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допустив можливість створення турецької військової бази на території Азербайджану . За його словами, це не суперечить підписаному напередодні між двома країнами Шушинській декларації про союзницькі відносини.

Про це турецький лідер заявив в інтерв'ю газеті Hurriyet .

"Тепер це (створення турецької військової бази в Азербайджані -р ед.) не виходить за рамки Шушинської декларації. Тут можливий подальший розвиток і розширення", - сказав Ердоган, відповідаючи на запитання журналіста про відкриття військової бази Туреччини.

При цьому турецький лідер підкреслив, що на цей час перед владою Азербайджану стоїть завдання забезпечити безпеку кордону.

"Тут особливо важливі проміжні зустрічі (президента Азербайджану - ред.) Ільхама Алієва з Володимиром Путіним (російським лідером - ред.), а також переговори, які проведемо ми, можуть розвинути це питання по-іншому", - додав Ердоган.