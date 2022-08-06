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Эрдоган договорился с Путиным использовать рубли для торговли Турции с Россией

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи была достигнута договоренность использовать рубли для торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Hürriyet.

"Мы договорились о рублях с господином Путиным", - сказал он, отметив, что расчеты будут выгодны обеим странам.

Как сообщает российское издание "Коммерсантъ", Эрдоган также сообщил, что в Сочи была подписана "дорожная карта" по экономическому сотрудничеству, в которой есть намерение увеличить товарооборот между странами до 100 млрд долларов.

"В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", - цитирует издание Эрдогана.

Кроме того, добавил президент Турции, есть "серьезные подвижки" в том, чтобы российскую карту "Мир" начали принимать банки Турции.

Как сообщало РБК-Украина, из-за санкций Запада для России стали недоступны расчеты за товары в долларах. В частности, индийские компании оплачивают российский уголь китайскими юанями.

Курс российского рубля перестал быть рыночным после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Турецкая лира с начала года подешевела на 25% по отношению к доллару. Инфляция в Турции достигла 80%.

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