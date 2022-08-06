RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган домовився з Путіним використовувати рублі для торгівлі Туреччини з Росією

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі була досягнута домовленість використовувати рублі для торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Hürriyet.

"Ми домовилися про рублі з паном Путіним", - сказав він, зазначивши, що розрахунки будуть вигідні обом країнам.

Як повідомляє російське видання "Коммерсантъ", Ердоган також повідомив, що в Сочі була підписана "дорожня карта" з економічного співробітництва, в якій є намір збільшити товарообіг між країнами до 100 млрд доларів.

"У цьому напрямку ми хочемо розвивати нашу співпрацю в таких сферах, як енергетика, торгівля, туризм і сільське господарство", - цитує видання Ердогана.

Крім того, додав президент Туреччини, є "серйозні зрушення" в тому, щоб російську карту "Мир" почали приймати банки Туреччини.

Як повідомляло РБК-Україна, через санкції Заходу для Росії стали недоступні розрахунки за товари в доларах. Зокрема, індійські компанії оплачують російське вугілля китайськими юанями.

Курс російського рубля перестав бути ринковим після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Турецька ліра з початку року подешевшала на 25% по відношенню до долара. Інфляція в Туреччині досягла 80%.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияРосійська Федерація