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Ердоган анонсував старт виробництва турецького винищувача-безпілотника

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Анкара, Неділя 27 листопада 2022 15:58
Ердоган анонсував старт виробництва турецького винищувача-безпілотника Фото: Ердоган анонсував випуск турецького винищувача-безпілотника (twitter.com/BaykarTech)
Автор: Константин Широкун

Старт виробництва турецького безпілотного винищувача Bayraktar Kizilelma заплановано на другу половину 2023 року.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Серійне виробництво вітчизняного безпілотного винищувача Kizilelma буде запущено ближче до кінця 2023 року", - заявив Ердоган на засіданні Партії справедливості та розвитку.

У серпні цього року у Туреччині представили безпілотник Bayraktar Kizilelma з реактивним двигуном. Його творці повідомляли, що безпілотник може злітати з суден із короткою злітно-посадковою смугою, а також розвивати надзвукову швидкість.

Раніше ми писали, що турецька компанія Baykar розпочала тести з "пробігу" безпілотного винищувача Kızılelma, який зможе вести повноцінний повітряний бій.

Також повідомлялося, що турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.

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