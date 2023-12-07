Ердоган в Афінах заявив про "нову еру" у відносинах між Туреччиною та Грецією

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час візиту до Афін провів переговори зі своєю грецькою колегою Катериною Сакелларопулу. Турецький лідер заявив, що у відносинах між двома країнами настає "нова ера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Ердоган сказав президенту Греції, що він вірить, що "зустріч стратегічної співпраці між Туреччиною та Грецією призведе до нової ери" у відносинах, додавши, що "потрібно бути оптимістами, і цей оптимізм буде плідним у майбутньому".

"Ми обговоримо, які подальші кроки ми можемо зробити з усіх питань після того, як відповідні міністри підготують. Ми будемо діяти більш логічним шляхом. Я вважаю, що найкраще для майбутнього обох сторін обговорювати дивитися на наполовину заповнену склянку", - зазначив турецький президент.

Ердоган також заявив, що він має на меті майже подвоїти обсяг двосторонньої торгівлі до 5,5 до 10 мільярдів доларів.

Своєю чергою Сакелларопулу зазначила, що стихійні лиха, які вразили обидві країни цього року (лісові пожежі та повені в Греції та землетрус у Туреччині), зблизили їх.

"Зараз, можливо, як ніколи необхідно, щоб Греція та Туреччина працювали разом, щоб підвищити процвітання, зберегти мир, стабільність і повагу до міжнародного права, а також сприяти добросусідським відносинам на благо як наших народів, так і регіону в цілому", - наголосила вона.

Конфлікт Греції та Туреччини

Анкара та Афіни довгий час не перебували в дружніх відносинах. Причиною цьому стала конкуренція в Егейському морі, а саме розмір акваторій і запаси природного газу. Туреччина вже кілька років ставить під сумнів правильність розподілу водного кордону між державами.

Також Ердоган сумнівається в Лозаннському договорі від 1923 року, згідно з яким більша частина островів східної частини Егейського моря належить Греції (навіть ті, які знаходяться недалеко від Туреччини).

Раніше Ердоган не уникав різких заяв у бік Греції. Зокрема, президент Туреччини похвалився турецькими балістичними ракетами "Тайфун", заявивши, що вони можуть дістати до Афін.

Додамо, вчора стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 7 грудня відвідає з робочим візитом Афіни. Це перший за шість років візит турецького лідера до Греції.