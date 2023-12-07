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Эрдоган в Афинах заявил о "новой эре" в отношениях между Турцией и Грецией

Афины, Греция, Четверг 07 декабря 2023 14:48
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Эрдоган в Афинах заявил о "новой эре" в отношениях между Турцией и Грецией Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Афины провел переговоры со своей греческой коллегой Катериной Сакелларопулу. Турецкий лидер заявил, что в отношениях между двумя странами наступает "новая эра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Эрдоган сказал президенту Греции, что он верит, что "встреча стратегического сотрудничества между Турцией и Грецией приведет к новой эре" в отношениях, добавив, что "нужно быть оптимистами, и этот оптимизм будет плодотворным в будущем".

"Мы обсудим, какие дальнейшие шаги мы можем сделать по всем вопросам после того, как соответствующие министры подготовят. Мы будем действовать более логичным путем. Я считаю, что лучше для будущего обеих сторон обсуждать смотреть на наполовину заполненный стакан", - отметил турецкий президент.

Эрдоган также заявил, что он намерен почти удвоить объем двусторонней торговли до 5,5 до 10 миллиардов долларов.

В свою очередь Сакелларопулу отметила, что стихийные бедствия, поразившие обе страны в этом году (лесные пожары и наводнения в Греции и землетрясение в Турции), сблизили их.

"Сейчас, возможно, как никогда необходимо, чтобы Греция и Турция работали вместе, чтобы повысить процветание, сохранить мир, стабильность и уважение к международному праву, а также способствовать добрососедским отношениям во благо как наших народов, так и региона в целом", - отметила она.

Конфликт Греции и Турции

Анкара и Афины долгое время не состояли в дружеских отношениях. Причиной тому стала конкуренция в Эгейском море, а именно размер акваторий и запасы природного газа. Турция уже несколько лет подвергает сомнению правильность распределения водной границы между государствами.

Также Эрдоган сомневается в Лозаннском договоре от 1923 года, согласно которому большая часть островов восточной части Эгейского моря принадлежит Греции (даже те, которые находятся недалеко от Турции).

Ранее Эрдоган не избегал резких заявлений в сторону Греции. В частности, президент Турции похвастался турецкими баллистическими ракетами "Тайфун", заявив, что они могут достать до Афин.

Добавим, вчера стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 декабря посетит с рабочим визитом Афины. Это первый за шесть лет визит турецкого лидера в Грецию.

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Греция Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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