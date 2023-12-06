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Нова сторінка у відносинах? Ердоган вперше за 6 років відвідає Грецію

Афіни, Середа 06 грудня 2023 10:05
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Нова сторінка у відносинах? Ердоган вперше за 6 років відвідає Грецію Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган завтра, 7 грудня, відвідає з робочим візитом Афіни. Це перший за шість років візит турецького лідера до Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

В Афінах Ердоган проведе зустрічі з президентом та прем'єр-міністром Греції.

"Підживлення ворожнечі не є конструктивним, і ми готові розпочати нову еру, виконувати обіцянки та розвивати відносини без зовнішнього впливу", - сказав раніше Ердоган.

Додамо, що це перший візит Ердогана до Греції з 2017 року і другий візит президента Туреччини за останні 70 років.

Державний міністр Греції Акіс Скерчос заявив, що напруженість між країнами зменшилася як ніколи. Тому під час завтрашнього візиту лідери спробують відкрити "нову сторінку" відносин.

Відомо, що в Афінах також пройде засідання Ради співробітництва високого рівня. Очікується, що участь візьмуть 11 міністрів з грецької сторони та 8 міністрів з турецької делегації. Планується, що країни підпишуть не менше 20 угод, у тому числі щодо міграції.

Конфлікт Греції та Туреччини

Анкара та Афіни довгий час не перебували в дружніх відносинах. Причиною цьому стала конкуренція в Егейському морі, а саме розмір акваторій і запаси природного газу. Туреччина вже кілька років ставить під сумнів правильність розподілу водного кордону між державами.

Також Ердоган сумнівається в Лозаннському договорі від 1923 року, згідно з яким більша частина островів східної частини Егейського моря належить Греції (навіть ті, які знаходяться недалеко від Туреччини).

Раніше Ердоган не уникав різких заяв у бік Греції. Зокрема, президент Туреччини похвалився турецькими балістичними ракетами "Тайфун", заявивши, що вони можуть дістати до Афін.

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Греція Турция Афины Реджеп Тайіп Ердоган
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