У церкві у Франції знайшли втрачений шедевр епохи Боттічеллі

У церкві Святого Фелікса у Франції з 19 століття висіла картина, яка виявилася давно втраченим шедевром епохи Боттічеллі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Через десять років після виявлення картини у церкві Святого Фелікса у долині Луари експерти підтвердили її приналежність до епохи Відродження. Дослідження довели, що це копія шедевра Сандро Боттічеллі, створена в його майстерні на початку XVI ст.
Картина була вперше помічена у 2010 році куратором Національного музею епохи Відродження Маттео Джанезеллі, який звернув увагу на її схожість із роботами знаменитого флорентійського художника. Він припустив, що картина може бути пов'язана з майстернею Боттічеллі, особливо через схожість з його шедевром "Діва Марія, немовля Христос і святий Іоанн Хреститель", написаним між 1490 і 1495 роками. Проте тести Центру досліджень та реставрації музеїв Франції показали, що вона була створена близько 1510 року, невдовзі після оригіналу Боттічеллі.
Експерти вважають, що картина була виконана в студії Боттічеллі і, можливо, сам майстер брав участь у створенні ключових деталей. Особливу увагу приділено особі Діви Марії, написаній з більшою точністю, ніж інші постаті. Ознаки використання техніки яєчної темпери та олійної фарби підтверджують її походження.
Копія буде виставлена поруч із оригіналом на виставці "Боттічеллі: Дві Мадонни в Шамборі", яка пройде в каплиці Шамбора з 19 жовтня 2024 року по 19 січня 2025 року. Після цього вона вирушить до галереї Уффіці у Флоренції, де зберігається оригінал.
Вартість знахідки поки невідома, але іншу роботу зі студії Боттічеллі нещодавно оцінили Sotheby's у суму до 5 мільйонів євро. Це значна сума, але вона все ж таки значно менша, ніж можна було б очікувати за оригінал Боттічеллі. Одну з картин майстра було продано за 84 мільйони євро у 2021 році.
Сандро Боттічеллі, який жив з 1445 по 1510 у Флоренції, був видатним художником епохи Відродження. Він був сучасником Леонардо да Вінчі, та його творчість стала важливим етапом у переході від італійської готики до раннього Відродження. Серед його найвідоміших творів - "Народження Венери", яка вважається однією з найвідоміших картин у Галереї Уффіці.
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