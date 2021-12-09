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Эпизоотический очаг. Часть Луганской области взяли под наблюдение: что произошло

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Луганская область, Четверг 09 декабря 2021 11:46
Эпизоотический очаг. Часть Луганской области взяли под наблюдение: что произошло Фото: в Луганской области подтвердили вспышку птичьего гриппа (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В среду, 8 декабря, в поселке Кабычевка в Марковскойм районе Луганской области подтвердили вспышку птичьего гриппа. Там обнаружили большое количество погибшей домашней птицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост начальника отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяны Погукай в Facebook.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место. Они установили, что хозяйка домохозяйства еще 6 декабря обратилась к работникам госпродслужбы. Она рассказала, что на территории ее домовладения начался мор домашней птицы - кур.

Специалисты произвели забор для проведения лабораторного исследования, чтобы узнать причину гибели птицы. По результатам исследования была обнаружена РНК вируса птичьего гриппа.

Таким образом, зона около 1 км от села Кабычевка была определена эпизоотическим очагом. С целью контроля за ситуацией определено 3 км - зону наблюдения в которую входит населенный пункт Кабычевка и 10 км - зона надзора в которую входят поселки Кризское и Веселое.

Эксперты изъяли всю птицу в зоне вспышки. Ее уничтожили путем сжигания, также
проведена дезинфекция территории указанных домовладений.

Фото: в Луганской области зарегистрировали вспышку птичьего гриппа (facebook.com/csomvd)

Напомним, во Франции выявили высокопатогенный вирус птичьего гриппа на птицеферме на севере страны. Эта вспышка последовала за несколькими вспышками на птицефабриках в Европе и Азии в последние недели, что свидетельствует о том, что вирус снова быстро распространяется.

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