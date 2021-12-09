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Епізоотичний осередок. Частину Луганської області взяли під нагляд: що сталося

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Луганська область, Четвер 09 грудня 2021 11:46
Епізоотичний осередок. Частину Луганської області взяли під нагляд: що сталося Фото: на Луганщині підтвердили спалах пташиного грипу (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 8 грудня, у селищі Кабичівка в Марківському районі Луганської області підтвердили спалах пташиного грипу. Там виявили велику кількість загиблої свійської птиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області Тетяни Погукай у Facebook.

Співробітники слідчо-оперативної групи виїхали на місце. Вони встановили, що господарка домогосподарства ще 6 грудня звернулася до працівників держпродслужби. Вона розповіла, що на території її домоволодіння почався мор свійської птиці - курей.

Фахівці зробили забір для проведення лабораторного дослідження, щоб дізнатися про причину загибелі птиці. За результатами дослідження було виявлено РНК вірусу пташиного грипу.

Таким чином, зона близько 1 км від села Кабичівка була визначена епізоотичним вогнищем. З метою контролю за ситуацією визначено 3 км - зону спостереження до якої входить населений пункт Кабичівка та 10 км - зона нагляду до якої входять селища Кризьке та Веселе.

Експерти вилучили всіх птахів у зоні спалаху. Їх знищили шляхом спалювання, також
проведено дезінфекцію території зазначених домоволодінь.

Фото: на Луганщині зареєстрували спалах пташиного грипу (facebook.com/csomvd)

Нагадаємо, у Франції виявили високопатогенний вірус пташиного грипу на птахофермі на півночі країни. Цей спалах послідував за декількома спалахами на птахофабриках у Європі та Азії в останні тижні, що свідчить про те, що вірус знову швидко поширюється.

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