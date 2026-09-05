В "Епіцентрі" зробили заяву після атаки на ТЦ в Миколаєві: було шість прильотів

За її словами, в цьому "Епіцентрі" працювали 520 людей. Серед них були співробітники, яких раніше перевели до Миколаєва зі зруйнованих російськими атаками об'єктів у Херсоні, Запоріжжі та Одесі.

Таким чином, частина працівників вдруге втратила своє робоче місце через війну.

"Наші люди боролися за свій "Епіцентр" цілу добу. За цей час було шість прильотів. Дрони кружляли над обʼєктом, не даючи гасити пожежу. Щойно зʼявлялася можливість - вони поверталися", - зазначила Чудновець.

Працівники майже добу гасили пожежі

Окремо в "Епіцентрі" розповіли, що десятеро співробітників компанії протягом майже доби власноруч гасили пожежі у торговельному центрі.

Люди підіймалися на дах, заходили всередину охопленої полум'ям будівлі, перекривали пошкоджені труби та намагалися врятувати техніку. Під час атак вони ховалися від ударних безпілотників, а після відбою загрози знову поверталися до роботи.

Перший "Шахед" влучив у центральну частину будівлі. Після цього заступник директора з адміністративно-господарської діяльності Вадим Ларіонов піднявся на дах і загасив займання.

Одночасно гасили пожежу й всередині торгового центру.

Після чотирьох ударів ТЦ майже вдалося врятувати

Близько 18:00 сталися ще два удари. Працівники знову пішли гасити вогонь, не чекаючи приїзду рятувальників. Згодом до них долучилися співробітники ДСНС.

Після цього сталося ще одне влучання - у районі Центру меблів. Там спрацювала система пожежогасіння.

Близько 20:00, після чотирьох ударів, торговельний центр, як зазначають у компанії, практично вдалося врятувати. На об'єкті залишалося лише тління.

Фото: пожежа в "Епіцентрі" після російської атаки на Миколаїв 4 вересня 2026 року (facebook.com/epicentrkua)

Останній удар змінив ситуацію

Однак атака на цьому не завершилася. Один із дронів упав, а наступний влучив у склад Центру меблів.

У цей момент над Миколаєвом продовжували кружляти ще два безпілотники. Через загрозу нового удару працівники та рятувальники були змушені залишити територію та перейти в укриття.

Приблизно пів години вони не могли повернутися до пожежі. За цей час вітер почав розносити полум'я вглиб торговельного центру.

Коли люди змогли знову підійти до будівлі, пожежа вже значно посилилася. Вогонь пошкодив конструкції, почали обвалюватися стіни.

Директор торговельного центру Олександр Дмитришин зазначив, що без останнього влучання працівникам, ймовірно, вдалося б зберегти будівлю.

"Якби не останнє влучання, ми б урятували торговельний центр. Ми справді дуже старалися", - підсумував він.