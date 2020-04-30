В "Эпицентре" подтвердили, что оплатили авиарейс "Мрии" из Китая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В компании добавляют, что с самого начала приняли решение не озвучивать участие в финансировании этого рейса

Компания "Эпицентр" подтвердила, что оплатила авиарейс из Китая, который осуществлял самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов", и привез в Украину средства индивидуальной защиты для врачей. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

Напомним, как сообщал ранее президент Владимир Зеленский, на борту самолета были гуманитарный и коммерческий грузы.

Как сообщает пресс-служба компании, "Эпицентр" на гуманитарные цели закупил для передачи в больницы Украины 2 миллиона медицинских масок, 75 тысяч защитных костюмов, 30 тысяч специальных очков. Все эти средства индивидуальной защиты будут переданы в областные и городские департаменты здравоохранения для дальнейшей поставки в больницы.

"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнута договоренность с ГП "Антонов" на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет "Мрия", - сказал генеральный директор ООО "Эпицентр К" Петр Михайлишин.

Как отмечает гендиректор, часть груза действительно предназначалась для продажи в сети "Эпицентр".

"Мы - коммерческая структура, которая основана на принципах крупных мировых компаний и работаем, чтобы обеспечить украинцев товарами первой необходимости", - добавил он.

В компании добавляют, что с самого начала приняли решение не озвучивать участие в финансировании этого рейса.

"Прибытие такого рейса - это событие национального масштаба, которую должен комментировать президент, как это было например в соседней Польше, где подобный груз вместе с главой государства встречала вся страна. Медицинские товары, привезенные из Китая, нужны для украинцев. Наша задача спасти людей и защитить медиков, нет разницы, какая форма собственности груза, предназначенного для осуществления этой миссии", - сказал он.

Отмечается также, что с момента прилета "Мрии" в Украину всем областным государственным администрациям и региональным благотворительным фондам были разосланы письма с просьбой предоставить потребности области в средствах защиты.

Часть груза уже передана Хмельницкой области, которую компания "Эпицентр" в связи с обращением президента обеспечивает всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

Все остальные запросы аккумулированы и проработаны, и с 1 мая начинается доставка медицинских масок, костюмов и очков по областям Украины.

В компании отметили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого в связи с изменениями законодательства освобождается все медицинские товары, как гуманитарного, так и коммерческого назначения.

Напомним, Верховная рада Украины, с целью преодоления пандемии вируса COVID-19, приняла закон Украины, которым были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС, товары медицинского назначения, ввозимых на таможенную территорию Украины во время эпидемии.

Ранее сообщалось, что с начала распространения коронавирусной инфекции в Украине компания "Эпицентр" сформировала оперативный штаб, который выделил 150 млн грн на борьбу с эпидемией.

Также штабом были проведены переговоры со всеми производителями и поставщиками товаров для защиты и дезинфекции, как в Украине, так и заграницей и заключены долгосрочные договоры на поставку этой продукции.

До конца мая, в случае необходимости, "Эпицентр" готов обеспечить более 50 млн масок, 200 тыс. комбинезонов, более 300 тыс. очков, 3 млн респираторов, 200 тонн антисептиков.

Напомним, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) №3219 от 16.03.2020 года. 17 марта 2020 года закон был принят, а на следующий день возвращен с подписью президента.