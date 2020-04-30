В "Епіцентрі" підтвердили, що оплатили авіарейс "Мрії" з Китаю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В компанії додають, що з самого початку прийняли рішення не озвучувати участь у фінансуванні цього рейсу

Компанія "Епіцентр" підтвердила, що оплатила авіарейс з Китаю, який здійснював літак Ан-225 "Мрія" авіакомпанії "Антонов", й привіз до України засоби індивідуального захисту для лікарів. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, як повідомляв раніше президент Володимир Зеленський, на борту літака були гуманітарний та комерційний вантажі.

Як повідомляє прес-служба компанії, "Епіцентр" на гуманітарні цілі закупив для передачі у лікарні України 2 мільйони медичних масок, 75 тисяч захисних костюмів, 30 тисяч спеціальних окулярів. Всі ці засоби індивідуального захисту будуть передані в обласні та міські департаменти охорони здоров’я для подальшого постачання у лікарні.

"Всі знають, що зараз у всьому світі неймовірна конкуренція за медичні товари. Ціною великих зусиль, використавши багаторічні контакти з виробниками та постачальниками в Китаї, компанії вдалося закупити цей вантаж для України. Після складних переговорів досягнуто домовленостей з ДП "Антонов" на доставку вантажу попри величезний лист очікування на літак "Мрія", - сказав генеральний директор ТОВ "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

Як зазначає гендиректор, частина вантажу дійсно призначалася для продажу в мережі "Епіцентр".

"Ми - комерційна структура, яка заснована на принципах великих світових компаній і працюємо аби забезпечити українців товарами першої необхідності", - додав він.

В компанії додають, що з самого початку прийняли рішення не озвучувати участь у фінансуванні цього рейсу.

"Прибуття такого рейсу - це подія національного масштабу, яку має коментувати президент, як це було наприклад у сусідній Польщі, де подібний вантаж разом із головою держави зустрічала вся країна. Медичні товари, привезені з Китаю, потрібні для українців. Наша задача врятувати людей та захистити медиків, немає різниці, яка форма власності вантажу, призначеного для здійснення цієї місії", - сказав він.

Зазначається також, що з моменту прильоту "Мрії" в Україну всім обласним державним адміністраціям та регіональним благодійним фондам були розіслані листи з проханням надати потреби області в засобах захисту.

Частина вантажу вже передана до Хмельницької області, яку компанія "Епіцентр" згідно зі зверненням президента забезпечує всім необхідним для боротьби з коронавірусом.

Усі інші запити акумульовані й опрацьовані та з 1 травня починається доставка медичних масок, костюмів та окулярів по областях України.

У компанії наголосили, що вантаж оформлений зі звільненням від сплати ввізного мита й ПДВ, від якого згідно зі змінами до законодавства звільняється всі медичні товари, як гуманітарного, так й комерційного призначення.

Нагадаємо, Верховна рада України, з метою подолання пандемії вірусу COVID-19, ухвалила закон України, яким були звільнені від сплати ввізного мита та ПДВ, товари медичного призначення, що ввозяться на митну територію України під час епідемії.

Раніше повідомлялось, що з початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні компанія "Епіцентр" сформувала оперативний штаб, який виділив 150 млн грн на боротьбу з епідемією.

Також штабом були проведені перемовини з усіма виробниками та постачальниками товарів для захисту та дезінфекції, як в Україні, так й закордоном та укладені довгострокові договори на постачання цієї продукції.

До кінця травня, у разі потреби, "Епіцентр" готовий забезпечити понад 50 млн масок, 200 тис. комбінезонів, понад 300 тис. окулярів, 3 млн респіраторів, 200 тонн антисептиків.

Нагадаємо, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) № 3219 від 16.03.2020 року. 17 березня 2020 року закон було прийнято, а на наступний день повернуто з підписом президента.