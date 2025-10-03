Епіцентр запускає кулінарне шоу FOOD MARKET ШЕФ. Коли прем'єра та як стати учасником програми

Чим FOOD MARKET ШЕФ підкорює українців

Родзинка шоу - його учасниками стають випадкові покупці. Разом із відомим шефом Дмитром Горовенком вони вирушають у кулінарну пригоду з обмеженим бюджетом, заданою тематикою та лише однією годиною, щоб обрати продукти, приготувати страву й ефектно її презентувати.

Оцінюють кулінарні експерименти звичайні касири Епіцентру, тож результат передбачити практично неможливо.

"FoodMarket ШЕФ особливий тільки хоча б тим, що він народний. Він для людей. Не про стосунки людей, предметом яких є їжа, а він реально про просту, людську, народну їжу, про олів'єшку, шубу, гречку, котлету", - ділиться своїми враженнями Дмитро Горовенко.

За словами шефа, у багатьох учасників сміливі та часто складні ідеї, що дивують його самого. У першому сезоні заплановано 12 випусків, кожен із яких стане окремим викликом.

У четвертому випуску учасники влаштували справжній "Пташиний батл". Вони беруться за м’ясо птиці, експериментують із дивними інгредієнтами та сміливо ламають стереотипи. Ба більше - зірковий шеф уперше укладає парі з одним із конкурсантів.

"Цікаво подивитись, як учасники впорались би з автентичною українською кухнею. Що ми знаємо про українську кухню, окрім борщу? Що про нашу кухню знають українці, які приходять на фудмаркет в Епіцентр? От це цікаво", - розповідає про свої очікування від наступних випусків кулінар.