Епіцентр удару ворога. У ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

За його словами, динаміка боїв на Бахмутському напрямку дуже напружена.

"Це епіцентр удару ворога. Лише за цю добу на Бахмутській ділянці фронту - це Оріхове, Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне - відбулося 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії, 32 боєзіткнення", - сказав він.

Череватий зазначив, що лише в районі самого Бахмуту відбулося 24 обстріли і 14 боєзіткнень.

За минулу добу на Бахмутському напрямку було знищено 77 росіян, ще 159 зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

Тим часом окупанти зосереджують найбільші удари артилерії на Лиманському та Куп'янському напрямках. Так, за цю добу вони здійснили 197 обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії. Проте, як зазначив Череватий, були дні з навіть більшою кількістю обстрілів. Також за добу відбулося 19 боєзіткнень і 5 авіанальотів.

Українські військові на Лиманському та Куп'янському напрямках ліквідували 67 загарбників, ще 102 окупанти зазнали поранень.

"Ми спостерігаємо тенденцію вже багато днів поспіль, що вони намагаються використовувати техніку і щодоби там нищиться їхня броньована техніка", - додав речник.

За його словами, за добу було знищено 4 модернізовані танки Т-72, одну БМП і склад боєприпасів. До того ж, на цьому напрямку у попередні дні знищувалися й новітні танки Т-90.

Нагадаємо, керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів про нову тактику росіян поблизу Бахмута.

Окрім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що росіяни у намаганнях захопити Бахмут втрачають вбитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" взагалі лишають на полях і не пускають назад живими.

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