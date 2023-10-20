Епіцентр став переможцем міжнародного конкурсу у сфері сталого розвитку

Загалом на конкурс подано 160 кейсів з 12 країн світу. Цьогоріч увага міжнародного журі була сфокусована на проекти, спрямовані на підтримку України під час повномасштабного вторгнення, а також інші найкращі практики сталого розвитку, що можуть стати прикладом для майбутнього відновлення.

Нагороду, що символізує єднання бізнесу, громадського сектору та держави, вручила Олена Фроляк, амбасадор екологічного напряму ГД ООН в Україні.

"Мережа ТЦ "Епіцентр" - перший український ритейлер, що масштабно встановлює сонячні електростанції для потреб бізнесу. Попри війну та інші виклики, які постають на шляху розвитку, у 2023 році на дахах пʼяти торгових центрів Києва та Вінниці в рекордні 45 днів вже встановлено понад 10 000 сонячних панелей, які вже закумулювали 2 650 000 кВт сонячної енергії. Їх робота дозволить запобігти забрудненню атмосфери викидами CO2 до 2 млн тонн/рік, а загальна потужність до 6000 кВт, що дорівнює понад 1 млн лампочок по 5 Вт. Вже зараз встановлені сонячні панелі покривають майже 40 % потреб торгових центрів. У перспективі – обладнати сонячними панелями всі ТЦ та інші підприємства групи компаній "Епіцентр", - зазначили в компанії.

За підрахунками експертів, встановлення планового об’єму СЕС на дахах ТЦ "Епіцентр" надасть можливість скоротити видобуток, споживання та транспортування 244 929 т вугілля/рік або зменшити щорічну вирубку лісів на 43 727 400 дерев.

Також Епіцентр планує стати партнером та драйвером у відновленні України, взяти активну участь у повоєнній відбудові інфраструктури громад, гуманітарному розмінуванні та декарбонізації - зменшенні викидів та перехід на відновлювані джерела енергії.