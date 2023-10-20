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Эпицентр стал победителем международного конкурса в сфере устойчивого развития

Фото: Эпицентр стал победителем международного конкурса в сфере устойчивого развития (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Эпицентр получила награду за проект "Экосистема будущего", предусматривающий обустройство солнечными панелями всех торговых центров компании для уменьшения выбросов CO2 и сокращения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В общей сложности на конкурс подано 160 кейсов из 12 стран мира. В этом году внимание международного жюри было сфокусировано на проектах, направленных на поддержку Украины во время полномасштабного вторжения, а также на другие лучшие практики устойчивого развития, которые могут стать примером для будущего восстановления.

Награду, символизирующую единение бизнеса, общественного сектора и государства, вручила Елена Фроляк, посол экологического направления ГД ООН в Украине.

"Сеть ТЦ "Эпицентр" - первый украинский ритейлер, масштабно устанавливающий солнечные электростанции для нужд бизнеса. Несмотря на войну и другие вызовы, возникающие на пути развития, в 2023 году на крышах пяти торговых центров Киева и Винницы в рекордные 45 дней уже установлено более 10 000 солнечных панелей, которые уже аккумулировали 2 650 000 кВт солнечной энергии. Их работа позволит предотвратить загрязнение атмосферы выбросами CO2 до 2 млн тонн/год, а общая мощность до 6000 кВт, равная более 1 млн лампочек по 5 Вт. Уже сейчас установленные солнечные панели покрывают около 40% потребностей торговых центров. В перспективе – оборудовать солнечными панелями все ТЦ и другие предприятия группы компаний "Эпицентр", - отметили в компании.

По подсчетам экспертов, установка планового объема СЭС на крышах ТЦ "Эпицентр" позволит сократить добычу, потребление и транспортировку 244 929 т угля/год или уменьшить ежегодную вырубку лесов на 43 727 400 деревьев.

Также Эпицентр планирует стать партнером и драйвером в восстановлении Украины, активно участвовать в послевоенном восстановлении инфраструктуры общин, гуманитарном разминировании и декарбонизации - уменьшении выбросов и переходе на возобновляемые источники энергии.

 

 

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