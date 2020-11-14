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"Эпицентр" в Киеве закрылся на карантин выходного дня

Автор: Александр Белоус

Сеть выполнила требования

Сеть торговых центров "Эпицентр" в Киеве закрылась на карантин выходного дня. В субботу, 14 ноября, магазин по адресу Братиславская, 11 работает только для выдачи интернет-заказов.

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Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно сообщению на входе, торговый центр продлил режим работы в будние дни до 24 часов.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров принял решение о карантине выходного дня. После этого "Эпицентр" опубликовал сообщение, в котором объявил "72-часовую пятницу". "Продукты у нас есть, товары медицинского предназначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим горючее", - написали в посте.

Позднее "Эпицентр" сообщил о планах соблюдать карантин.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведений общественного питания, салонам красоты и спортзалам. Также не запрещена работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведения общественных и культурных мероприятий.

Отметим, "Эпицентр" наряду с киевским рестораном "Велюр" были одними привилегированных заведений, которые работали, несмотря на жесткий карантин, весной 2020 года

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