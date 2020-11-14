"Епіцентр" у Києві закрився на карантин вихідного дня

Мережа торгових центрів "Епіцентр" у Києві закрилася на карантин вихідного дня. У суботу, 14 листопада, магазин за адресою Братиславська, 11 працює тільки для видачі інтернет-замовлень.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з повідомленням на вході, торговий центр продовжив режим роботи в будні дні до 24 годин.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про карантин вихідного дня. Після цього "Епіцентр" опублікував повідомлення, в якому оголосив "72-годинну п'ятницю". "Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - написали у пості.

Пізніше "Епіцентр" повідомив про плани дотримуватися карантин.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладів громадського харчування, салонах краси і спортзалам. Також не заборонена робота магазинів промтоварів, ТРЦ, кінотеатрів, проведення громадських та культурних заходів.

Відзначимо, "Епіцентр" поряд з київським рестораном "Велюр" були одними привілейованих закладів, які працювали, незважаючи на жорсткий карантин, навесні 2020 року