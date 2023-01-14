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Епіфаній вдруге проведе богослужіння в Києво-Печерській лаврі: коли саме

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Київ, Субота 14 січня 2023 14:10
Епіфаній вдруге проведе богослужіння в Києво-Печерській лаврі: коли саме Фото: митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Митрополит ПЦУ Епіфаній вдруге звершить богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Воно відбудеться 19 січня з нагоди Хрещення Господнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратія Зорі в Facebook.

За його словами, початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.

"Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, настоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - написав Зоря.

Він зазначив, що ПЦУ отримала належний дозвіл від Мінкульту, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.

"Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом", - додав Зоря.

Нагадаємо, що 7 січня митрополит Епіфаній провів історичне богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі, що було першою службою ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.

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