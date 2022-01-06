Епифаний уверен, что РПЦ со временем смирится и признает Православную церковь Украины

"В течение этих трех лет мы уже имеем признание Томоса от трети православных церквей. Со временем будет признание от десяти церквей, потом больше, последней, наверное, будет Русская православная церковь, которая со временем смирится", - сказал он.

По его словам, в православии на первом месте стоит евхаристическое единение.

"И если разобраться правильно, то через вселенского патриарха мы евхаристическое единение имеем со всеми православными церквями, кроме РПЦ, потому что она сама разорвала это единение со Вселенским патриархатом", - сказал он.

"А сейчас мы говорим просто о признании действия, которое было совершено вселенским патриархом - предоставлении Томоса. Это его право, его прерогатива, но другие церкви должны воспринять этот акт", - рассказал Епифаний.

Сейчас, кроме вселенского патриарха, который предоставил Томос, признали Томос еще три церкви: вторая по чести, Александрийский патриархат, а также Церковь Греции и Церковь Кипра. "Сейчас этот вопрос обсуждается во многих других церквях, которые созреют и примут соответствующее решение", - добавил он.