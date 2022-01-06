Епіфаній впевнений, що РПЦ з часом змириться і визнає Православну церкву України

"Протягом цих трьох років ми вже маємо визнання Томосу від третини православних церков. З часом буде визнання від десяти церков, потім більше, останньою, напевно, буде Російська православна церква, яка з часом змириться", - сказав він.

За його словами, в православ'ї на першому місці стоїть євхаристійне єднання.

"І якщо розібратися правильно, то через Вселенського патріарха ми євхаристійне єднання маємо з усіма православними церквами, крім РПЦ, тому що вона сама розірвала це єднання зі Вселенським патріархатом", - сказав він.

"А зараз ми говоримо просто про визнання дії, яка була здійснена Вселенським патріархом - надання Томосу. Це його право, його прерогатива, але інші церкви повинні сприйняти цей акт", - розповів Епіфаній.

Зараз, крім вселенського патріарха, який надав Томос, визнали Томос ще три церкви: друга за честю, Олександрійський Патріархат, а також церква Греції і Церква Кіпру. "Зараз це питання обговорюється в багатьох інших церквах, які дозріють і приймуть відповідне рішення", - додав він.