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Епіфаній впевнений, що РПЦ з часом змириться і визнає Православну церкву України

Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Визнання Томосу Православній церкві України з боку всіх православних церков відбудеться в найближчому майбутньому. Згодом змириться Російська православна церква.

Про це предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Протягом цих трьох років ми вже маємо визнання Томосу від третини православних церков. З часом буде визнання від десяти церков, потім більше, останньою, напевно, буде Російська православна церква, яка з часом змириться", - сказав він.

За його словами, в православ'ї на першому місці стоїть євхаристійне єднання.

"І якщо розібратися правильно, то через Вселенського патріарха ми євхаристійне єднання маємо з усіма православними церквами, крім РПЦ, тому що вона сама розірвала це єднання зі Вселенським патріархатом", - сказав він.

"А зараз ми говоримо просто про визнання дії, яка була здійснена Вселенським патріархом - надання Томосу. Це його право, його прерогатива, але інші церкви повинні сприйняти цей акт", - розповів Епіфаній.

Зараз, крім вселенського патріарха, який надав Томос, визнали Томос ще три церкви: друга за честю, Олександрійський Патріархат, а також церква Греції і Церква Кіпру. "Зараз це питання обговорюється в багатьох інших церквах, які дозріють і приймуть відповідне рішення", - додав він.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, після Об'єднавчого собору Україна стала канонічною територією ПЦУ.

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