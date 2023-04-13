Епіфаній: УПЦ МП в Україні роками розбудовувалася за моделлю тіньового контролю

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що структура Московського патріархату в Україні роками розбудовувалася за хибною моделлю тіньового контролю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Епіфанія.
"Деркач, Новінський, Медведчук та інші подібні діячі вважали себе ніби учасниками "акціонерного товариства", що вирішують за спиною "найнятих менеджерів" у рясах всі ключові питання. Така модель значною мірою спричинилася до нинішньої публічної катастрофи Московського патріархату в Україні", - заявив Епіфаній.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Православної церкви України Епіфаній у чистий четвер заявив, що жоден з українських політиків не мали й не мають контролю щодо позиції та рішень ПЦУ.