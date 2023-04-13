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Эпифаний: УПЦ МП в Украине годами развивалась по модели теневого контроля

Фото: предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний заявил, что структура Московского патриархата в Украине годами развивалась по ошибочной модели теневого контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Эпифании.

"Деркач, Новинский, Медведчук и другие подобные деятели считали себя участниками "акционерного общества", решающими за спиной "наемных менеджеров" в рясах все ключевые вопросы. Такая модель в значительной степени привела к нынешней публичной катастрофе Московского патриархата в Украине", - заявив Эпифаний.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний в чистый четверг заявил, что ни один из украинских политиков не имел и не имеет контроля относительно позиции и решений ПЦУ.

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