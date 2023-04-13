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Епіфаній: УПЦ МП в Україні роками розбудовувалася за моделлю тіньового контролю

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Четвер 13 квітня 2023 22:56
Епіфаній: УПЦ МП в Україні роками розбудовувалася за моделлю тіньового контролю Фото: предстоятель Православної церкви України Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що структура Московського патріархату в Україні роками розбудовувалася за хибною моделлю тіньового контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Епіфанія.

"Деркач, Новінський, Медведчук та інші подібні діячі вважали себе ніби учасниками "акціонерного товариства", що вирішують за спиною "найнятих менеджерів" у рясах всі ключові питання. Така модель значною мірою спричинилася до нинішньої публічної катастрофи Московського патріархату в Україні", - заявив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Православної церкви України Епіфаній у чистий четвер заявив, що жоден з українських політиків не мали й не мають контролю щодо позиції та рішень ПЦУ.

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УПЦ МП Епіфаній
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