Епіфаній: УПЦ МП в Україні роками розбудовувалася за моделлю тіньового контролю

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що структура Московського патріархату в Україні роками розбудовувалася за хибною моделлю тіньового контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Епіфанія.

"Деркач, Новінський, Медведчук та інші подібні діячі вважали себе ніби учасниками "акціонерного товариства", що вирішують за спиною "найнятих менеджерів" у рясах всі ключові питання. Така модель значною мірою спричинилася до нинішньої публічної катастрофи Московського патріархату в Україні", - заявив Епіфаній.