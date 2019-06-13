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Епифаний рассказал о реформах в ПЦУ

Новости » Общество    13.06.2019 - 16:11
Епифаний рассказал о реформах в ПЦУ
Фото: Епифаний (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам предстоятеля ПЦУ, церковь готова находить ответы на запросы молодежи

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал о реформах в церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы ПЦУ.

Епифаний рассказал о реформах в ПЦУ

Епифаний подчеркнул, что церковь готова находить ответы на запросы молодежи, чтобы она чувствовала себя духовно уютно в храмах.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями... Мы не должны создавать дополнительные препятствия для посещения храмов молодежью. Церковь готова находить ответы на запросы молодежи, ведь мы хотим, чтобы молодые люди чувствовали себя духовно уютно в наших храмах", - отметил глава ПЦУ.

Он объяснил, что реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов.

"Мы будем делать соответствующие шаги, чтобы церковь всегда отвечала на вызовы, но будем делать это постепенно. При этом, вероучение является неизменным, ибо истина не подлежит изменениям во времени. Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы", - заявил Епифаний.

Как писало РБК-Украина ранее, почти 50% украинцев подтверждают свою принадлежность к Православной церкви Украины (ПЦУ).

Напомним, ПЦУ вводит открытый реестр для членов каждого церковного прихода, так называемое членство "по заявительному принципу" - каждая парафия будет вести открытый реестр своих членов, которые отныне будут принимать активное участие в финансово-хозяйственной, благотворительной, религиозно-просветительской деятельности общества.

ПЦУ признала недействительными документы Киевского патриархата после 30 января Епифаний выступил с заявлением по итогам синода
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