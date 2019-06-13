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Епіфаній розповів про реформи у ПЦУ

Новини » Суспільство    13.06.2019 - 16:11
Епіфаній розповів про реформи у ПЦУ
Фото: Епіфаній (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами предстоятеля ПЦУ, церква готова знаходити відповіді на запити молоді

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів про реформи у церкві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави ПЦУ.

Епіфаній розповів про реформи у ПЦУ

Епіфаній підкреслив, що церква готова знаходити відповіді на запити молоді, щоб вона почувалася духовно затишно в храмах.

"Церква має відповідати на виклики часу, тому дуже важливо, щоб священники змінювались, удосконалювались, розуміли сучасні потреби суспільства, були обізнані з новинками, інформаційними технологіями… Ми не повинні створювати додаткові перепони для відвідування храмів молоддю. Церква готова знаходити відповіді на запити молоді, адже ми хочемо, щоб молоді люди почувалися духовно затишно в наших храмах", - зазначив глава ПЦУ.

Він пояснив, що реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів.

"Ми робитимемо належні кроки, щоб церква завжди відповідала на виклики сьогодення, але робитимемо це поступово. При цьому, віровчення є незмінним, бо істина не підлягає змінам у часі. Реформи можуть стосуватися соціального служіння, духовної освіти, недільних шкіл, традицій та обрядів, вносити потрібні сучасні корективи", - заявив Епіфаній.

Як писало РБК-Україна раніше, майже 50% українців підтверджують свою приналежність до Православної церкви України (ПЦУ).

Нагадаємо, ПЦУ вводить відкритий реєстр для членів кожного церковного приходу, так зване членство "за заявницьким принципом" - кожна парафія буде вести відкритий реєстр своїх членів, які відтепер будуть брати активну участь у фінансово-господарській, благодійній, релігійно-просвітницькій діяльності товариства.

ПЦУ визнала недійсними документи Київського патріархату після 30 січня Епіфаній виступив з заявою за підсумками синоду
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