Епифаний рассказал, получит ли ПЦУ в этом году Благодатный огонь

Епифаний отметил, что Благодатный огонь в Украину может прибыть утром в воскресенье, 2 мая, и его обязательно распространят по Украине.

"Мы не будем заказывать чартерный самолет. Но как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу через несколько часов", - сказал предстоятель ПЦУ.