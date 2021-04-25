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Епифаний рассказал, получит ли ПЦУ в этом году Благодатный огонь

Автор: Артур Родивилов

Православная церковь Украины должна получить Благодатный огонь на Пасху этого года. ПЦУ не будет заказывать чартерный самолет.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал предстоятель ПЦУ Епифаний.

Епифаний отметил, что Благодатный огонь в Украину может прибыть утром в воскресенье, 2 мая, и его обязательно распространят по Украине.

"Мы не будем заказывать чартерный самолет. Но как в прошлом году, так и в этом году те компании, которые будут совершать какие-то перелеты в это время, это могут быть технические какие-то, и они пообещали, что в этом году также доставят нам Святой свет, Благодатный огонь, как мы называем. Возможно, не в то время, когда мы хотели, вечером, сразу через несколько часов", - сказал предстоятель ПЦУ.

Напомним, ранее Епифаний рассказал, как будут работать храмы на Пасху в условиях карантина.

Кроме того, ранее ПЦУ сделала заявление из-за обострения ситуации возле границ Украины.

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Новости Украины ПасхаЕпифаний