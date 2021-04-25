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Епіфаній розповів, чи отримає ПЦУ цього року Благодатний вогонь

Автор: Артур Родивилов

Православна церква України має отримати Благодатний вогонь на Великдень цього року. ПЦУ не замовлятиме чартерний літак.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Єпіфаній зазначив, що Благодатний вогонь в Україну може прибути вранці в неділю, 2 травня, і його обов'язково поширять Україною.

"Ми не будемо замовляти чартерний літак. Але як минулого року, так і в цьому році ті компанії, які будуть здійснювати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо. Можливо, не в той час, коли ми хотіли, ввечері, відразу через кілька годин", - сказав предстоятель ПЦУ.

Нагадаємо, раніше Єпіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину.

Крім того, раніше ПЦУ зробила заяву через загострення ситуації біля кордонів України.

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