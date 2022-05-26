Епифаний призвал Вселенского патриарха лишить престола Кирилла

Православный мир должен осудить деятельность руководителя Русской православной церкви патриарха Кирилла, поддерживающего войну России против Украины. В то же время его должны лишить престола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение предстоятеля ПЦУ Епифания в Facebook.
"На Архиерейском Соборе, который состоялся на днях в Святой Софии Киевской, мы осудили эту идеологию, которая через Московский патриархат распространяется уже как еретическое учение этнофилетизма, то есть разделения Церкви по национальному признаку, который ставится превыше всего", - заявил Епифаний, добавив, что реакция на пропутинскую позицию русского церковника должна быть не только со стороны Украины.
В связи с этим Епифаний обратился к предстоятелям всех других поместных церквей мирового православия с просьбой осудить слова и действия патриарха Кирилла, "который из амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины" и является одним из творцов идеологии "русского мира".
"Сама эта идеология подпадает под осуждение Константинопольским собором 1872 г. этнофилетизма как ереси. Соответственно, Кирилл Гундяев, как ее сотворец и пропагандист, должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не выявит плодов покаяния", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что санкции против Кирилла могут войти в шестой пакет санкций Евросоюза против России.
С начала российского вторжения в Украину он оправдывал войну тем, что якобы Россия защищает мирных людей. Порцию критики предстоятель РПЦ получил и от Ватикана.
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